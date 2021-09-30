جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة لمتابعة مشروعات بمنشأة القناطر

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بالمناشي ومحطة مياة الشرب والخزان العلوي للمحطة بمدينة منشأة القناطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الحسانين الشرقية وأعمال التجميل بطريق الرياح البحيري ومقر الجمعية الزراعية الجديدة بقرية أم دينار، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن.

حيث تابع نسب توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمناشي ومحطة مياة الشرب والخزان العلوي للمحطة بمدينة منشأة القناطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الحسانين الشرقية ومقر الجمعية الزراعية الجديدة بقرية أم دينار من أجل إزالة أي معوقات تعترض المشروعات.

وجه نائب المحافظ بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الأستفادة منها للمواطنين.