هوندا سيفيك تحصل على التصنيف الأعلى للأمان

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اجتازت نسخ هوندا سيفيك السيدان والهاتشباك اختبارات معهد تأمين سلامة الطرق السريعة الأمريكي IIHS حيث حصلت على تصنيف Top Safety Pick+ للأمان ما يعد الأعلى من هذه الجهة.

اشترط معهد IIHS مواجهة السيارة لست اختبارات ونجاحها بدرجة جيد للحصول على جائزة Top Safety Pick+ الأعلى وقد تضمنت تلك الاختبارات الصدمات الجانبية الصغيرة من ناحية السائق والراكب الأمامي والاصطدام الأمامي المتوسط وقياس تحمل السقف وحركة سنادات الرأس عند التصادم.

تحتم على السيارة أيضا حصد أعلى الدرجات بتقييمات وسائل منع الاصطدام بالسيارات والمشاه وتصنيف المصابيح الأمامية المقبول أو الجيد.

زودت سيفيك بأنظمة قياسية لدعم السائق مثل منع الاصطدام الأمامي مع التحذير الاستباقي وتحذير مغادرة الحارة المرورية مع الحفاظ عليها ومثبت سرعة تفاعلي.

كما أوضحت هوندا سعيها لحصول سيفيك على ٥ نجوم باختبارات التصادم القادمة من وكالة NHTSA كما أدى هذه التقيم لزيادة عدد طرازات الشركة الحاصلة على أعلى تقييمات IIHS للأمان إلى ٨ سيارات.

سيارة هوندا

سيارة هوندا