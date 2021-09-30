انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ25 بالشرقية

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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 25 «اليوبيل الفضي»، والذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ،تحت رعاية الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والعميد محمد طلعت المصري الخبير الدولي للفروسية، وعلي شعراوي نائب عن رئيس منظمه الواهو، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،ومشايخ وعواقل القبائل العربية، وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

بدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد فيها أن المحافظة قامت بتنظيم مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل ،والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في كل في إطار إحتفالاتها بالعيد القومي، وقد قامت وزارة السياحة بتسجيله في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ،ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية .

أضاف المحافظ أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية، ويأتي تجسيداً وتذكيراً لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ ،والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية، وتباركت بأن كانت معبراً للسيدة مريم العزراء والعائلة المقدسة.

كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 25 ،ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت فعاليات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من محافظ الشرقية، ببدء الفعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملا علم جمهورية مصر العربية ويتبعه 3 فرسان حاملين أعلام «الشرقية – اتحاد الشرطة- المهرجان»، لتسليمها لشباب مديرية الشباب والرياضة لتثبيتها أمام المنصة الرئيسية بأرض المهرجان، لتبدأ بعد ذلك مجموعة حملة الأعلام بفرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بالدخول لأرض المهرجان حاملين الأعلام الملونة ،ترميزاً للخيول المشاركة ونوادي الفروسية ومزارع الخيول .

كما شهدت فقرات المهرجان عرضاً لرياضة الكلا قدمه فرسان إتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة 13 حصان و13 فارس وهي تعد احد الرياضات العربية العريقه التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضه تتسم بالكثير من الطموح والتحدي، وتعبر عن مهارة الفارس وذكاؤه وقوه تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح كما تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو، وهى رياضة تمارس على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين، يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية في ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى، ثم عزفت الموسيقي العسكرية اغاني وطنيه نالت استحسان واعجاب الحضور

كما قام محافظ الشرقية بتكريم ابطال الفروسية الفائزين في مباريات رياضتي الكلا والبولو ،باهدائهم مجسمات لحصان جامح والذي اتخذته محافظة الشرقية شعارا لها، لتفردها في إنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة .

أوضح محافظ الشرقية أن اليوم الأول مخصص لمسابقة جمال الخيل ،واليوم الثاني لمسابقة أدب الخيل، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لافتا إلى أن جوائز المهرجان لهذا العام عبارة عن دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار المحافظة

أعطي محافظ الشرقية إشارة البدء لانطلاق مسابقة جمال الخيول في اليوم الأول من المهرجان، متمنيا للمشاركين الفوز وحصد جوائز المهرجان