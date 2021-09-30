أخبار عاجلة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة -
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة -
تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية -
اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) -
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم -
«يطفو مثل الفراشة ويلسَع كالنحلة».. رسومات نادرة لمحمد على كلاي بمليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صحة الشرقية : وضع خطة للتأمين الطبي لمهرجان الخيول العربية

Print
صحة الشرقية : وضع خطة للتأمين الطبي لمهرجان الخيول العربية صحة الشرقية : وضع خطة للتأمين الطبي لمهرجان الخيول العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ ٢٥ «اليوبيل الفضي»، بأرض الفروسية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك بحضور محافظ الشرقية، وكل من محافظ السويس، ومحافظ دمياط، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشؤون الصحية، وضعت خطة تأمين طبي لهذا الحدث الكبير، بالتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، حيث تم الدفع بفرق الإنتشار السريع الطبية بإشراف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ببلبيس، ومدير مستشفي بلبيس، وتم الدفع أيضا بسيارات الإسعاف اللازمة لتأمين المهرجان، بالإضافة إلى توفير عيادة متنقلة وفرق طبية لتلقي المواطنين المشاركين بالمهرجان لقاح المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة أماكن تمركز سيارات الإسعاف، والفرق الطبية التابعة للمديرية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمهرجان، وقياس درجات الحرارة لجميع المشاركين بالمهرجان والجمهور، وارتداء الكمامة، مع توفير عيادات خارجية متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المشتبه إصابته بارتفاع في درجات الحرارة، أو أي أعراض مرضية أخرى.

وتضمن المهرجان عروض لحملة الأعلام، والموسيقي العسكرية، والفنون الشعبية وفقرات غنائية، ومسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة وغير المسجلة من الأناث والذكور، وعروض رياضية، ومباراة لفريق البولو سيدات، والبولو رجال للفروسية، وتم منح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا