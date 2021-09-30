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فولفو تستبدل الجلود بمواد مستدامة

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فولفو تستبدل الجلود بمواد مستدامة فولفو تستبدل الجلود بمواد مستدامة

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كشفت فولفو عن خطتها لوقف استخدام الجلود داخل سياراتها واستبدالها بمواد معاد تدويرها تدعم الاستدامة.
اختارت فولفو C40 Recharge الكهربائية لتمثل أولى سياراتها المقدمة بدون استخدام الجلد والتي ستتبعها جميع طرازات العلامة الكهربائية لاحقا.
شملت استراتيجية العلامة السويدية تقديم ٢٥% من سياراتها في ٢٠٢٥ باستخدام مواد عضوية معاد تدويرها حيث تسعى فولفو لاستبدال المواد المتداولة بين معظم السيارات حاليا بأخرى عالية الجودة تدعم الاستدامة كما اشترطت على جميع مورديها التحول للعمل بالطاقة المتجددة.
أوضحت فولفو اتخاذها هذا القرار لتجنب الأضرار البيئية الناتجة عن تربية الماشية مثل التصحر وإزالة الغابات ما دفعها لتطوير أقمشة النورديكو المصنعة من مواد معاد تدويرها بجانب خامة من مادة عضوية يتم استخلاصها من حدائق مستدامة بالسويد وفنلندا.

سيارة فولفو C40 Recharge الكهربائية
سيارة فولفو C40 Recharge الكهربائية
سيارة فولفو C40 Recharge الكهربائية

المصرى اليوم

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