حبس صاحب محل أقمشة للاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

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أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بحبس صاحب محل أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي. فيما كشفت التحقيقات عن أن المتهم يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات «الدفع الإلكترونى» الخاصة بهم وذلك للتمويه على نشاطه الغير مشروع.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات «الدفع الإلكتروني» الخاصة بهم الصادرة من بنوك «بالخارج»، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 40 مليون جنيه مصرى، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.