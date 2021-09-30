حماس ردًا على إيران: هدفنا مقاومة الاحتلال

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أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبومرزوق، على أن حماس حركة مقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها مقاومة الاحتلال لتحرير فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه.

وشدد أبومرزوق في تغريدة على حسابه بتويتر، على أن حماس يقتصر عملها على مقاومة الاحتلال على أرض فلسطين، وهي مع فصائل المقاومة حلقة في جهاد الشعب الفلسطيني لمقاومة الغزاة.

وجاءت تغريدة أبومرزوق في معرض ردّه على تصريحات لقيادي من الحرس الثوري الإيراني، قال فيها، “إن المقاومة في فلسطين بما فيها حماس والجهاد الإسلامي هي موجودة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أكدت أمس أنها حركة تدافع عن القضية الفلسطينية ومرتبطة بوجود الاحتلال، وقالت في بيان إن “تحالفها مع إيران، هدفه مواجهة الاحتلال الصهيوني، ولا يرتبط بأي أهداف أخرى”.

وكان قائد عسكري إيراني، قال ان غضب الأمريكيين وإسرائيل يعود إلى القوة الإقليمية لإيران.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس، عن اللواء غلام على رشيد قوله، لقد غيرنا الاوضاع بما ذلك عدم وجود اتفاقيات دفاعية مع حكومات ودول أخرى في الاربعين العام الماضية بالانضمام إلى دول وبعض الحكومات وبناء قوى إقليمية والقوى الدينية والشعبية.

وقال: «الحاج قاسم سليماني قال في لقاء مع قادة القوات المسلحة قبل ثلاثة أشهر من استشهاده قمت الآن بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية».

وتابع اللواء رشيد ان «ستة أقسام من الجيوش الشعبية وعقائدية يعيشون خارج حدود إيران، وأي عدو يريد محاربة النظام الإسلامي يجب أن يمر عبر هذه الجيوش الستة، كما ان العدو لا يستطيع تنفيذ مهمته مع وجود الجيوش الستة، وهي جيش في لبنان يسمى حزب الله، وجيش في فلسطين يسمى حماس والجهاد الإسلامي، وجيش في سوريا وجيش عراقي يسمى الحشد الشعبي وجيش في اليمن يسمى أنصار الله، هذه القضية تسبب في ردع بلدنا».