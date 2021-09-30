"الإعلام المرئي" تصنف أكثر من ألف فيلم منذ إطلاق السينما

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أكدت أن القطاع يترقب نقلة نوعية بجذب استثمارات أجنبية

تحتفي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتصنيفها لأكثر من ألف فيلم سينمائي من مختلف دول العالم منذ إطلاق السينما في أبريل 2018م.

وقالت "الهيئة": قطاع السينما في المملكة يشهد نموًا لافتًا منذ إطلاقه رغم تداعيات جائحة كورونا، وإن شغف الجمهور لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة كان العامل الأساسي في إقبال منشآت توزيع الأفلام السينمائية لتقديم أكثر من 1000 فيلم للهيئة لتصنيفها عمريًا.

وأكدت أن القطاع مقبل على نقلة نوعية تشجع الشركات الوطنية وتجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في هذا المجال لزيادة حجم السوق وتوفير مناخ من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية واستحداث المزيد من الوظائف.

وأضافت: إيماناً منها بقدرة السينما السعودية على أن تكون ذات تنافسية عالية فإنها تعتمد معايير عالية سواء من الناحية التشغيلية أو التصنيف العمري، لتقدم دور العرض أفضل تجربة سينمائية تناسب كافة الفئات العمرية.

وأكدت الهيئة أنها ماضية قدمًا في التوسع حتى تصل الدور إلى كافة مناطق ومدن المملكة.

وبدأت رحلة التصنيف العمري للأفلام السينمائية مع الفيلم الأميركي Black Panther (R15) في أبريل 2018م، أما أول فيلم سعودي تم تصنيف "رولم" (R12) فكان في مارس 2019م.

يذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 44 دارًا تضم 414 شاشة، و41547 مقعدًا.