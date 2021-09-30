أخبار عاجلة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة -
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة -
تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية -
اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) -
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم -
«يطفو مثل الفراشة ويلسَع كالنحلة».. رسومات نادرة لمحمد على كلاي بمليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإعلام المرئي" تصنف أكثر من ألف فيلم منذ إطلاق السينما

Print
"الإعلام المرئي" تصنف أكثر من ألف فيلم منذ إطلاق السينما "الإعلام المرئي" تصنف أكثر من ألف فيلم منذ إطلاق السينما
أكدت أن القطاع يترقب نقلة نوعية بجذب استثمارات أجنبية

تحتفي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتصنيفها لأكثر من ألف فيلم سينمائي من مختلف دول العالم منذ إطلاق السينما في أبريل 2018م.

وقالت "الهيئة": قطاع السينما في المملكة يشهد نموًا لافتًا منذ إطلاقه رغم تداعيات جائحة كورونا، وإن شغف الجمهور لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة كان العامل الأساسي في إقبال منشآت توزيع الأفلام السينمائية لتقديم أكثر من 1000 فيلم للهيئة لتصنيفها عمريًا.

وأكدت أن القطاع مقبل على نقلة نوعية تشجع الشركات الوطنية وتجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في هذا المجال لزيادة حجم السوق وتوفير مناخ من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية واستحداث المزيد من الوظائف.

وأضافت: إيماناً منها بقدرة السينما على أن تكون ذات تنافسية عالية فإنها تعتمد معايير عالية سواء من الناحية التشغيلية أو التصنيف العمري، لتقدم دور العرض أفضل تجربة سينمائية تناسب كافة الفئات العمرية.
وأكدت الهيئة أنها ماضية قدمًا في التوسع حتى تصل الدور إلى كافة مناطق ومدن المملكة.

وبدأت رحلة التصنيف العمري للأفلام السينمائية مع الفيلم الأميركي Black Panther (R15) في أبريل 2018م، أما أول فيلم سعودي تم تصنيف "رولم" (R12) فكان في مارس 2019م.
يذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 44 دارًا تضم 414 شاشة، و41547 مقعدًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة

كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة

الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش

الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقف الرياض

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقف الرياض

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة