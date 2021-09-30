أخبار عاجلة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة -
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة -
تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية -
اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) -
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم -
«يطفو مثل الفراشة ويلسَع كالنحلة».. رسومات نادرة لمحمد على كلاي بمليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبدالله العثيم يحتفي بسفير فرنسا لدى المملكة العربية

Print
عبدالله العثيم يحتفي بسفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية عبدالله العثيم يحتفي بسفير فرنسا لدى المملكة العربية
استعرضت الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين شركات العثيم الفرنسية

عبدالله العثيم يحتفي بسفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية

أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة وأولاده حفل عشاء بداره بالرياض لودوفيك بويّ سفير فرنسا لدى المملكة العربية .
وشرف الحفل بالحضور من السفارة لوران إيستراد رئيس القسم الاقتصادي، رشيد بولعوين، المستشار التجاري، فضلاً عن الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.
ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين، تركزت حول أهمية التواصل بين الشعوب ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية, حيث تم استعراض الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين شركات العثيم والشركات الفرنسية.
وعبّر الحضور عن إشادتهم بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، السعودية وفرنسا والتي يحرص الجميع على تعزيزها وتنميتها.
وفي الختام قدم السفير الفرنسي والحضور أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم وأولاده على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة

كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة

الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش

الفنانة السعودية أسيل عمران: إكسبو دبي يمكن استغلاله فى طرح قضايا التحرش

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقف الرياض

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية وننتظر موقف الرياض

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة

سوبر جلوب السعودية.. الزمالك يعلن برنامجه قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة