أخبار عاجلة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة -
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة -
تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية -
اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) -
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم -
«يطفو مثل الفراشة ويلسَع كالنحلة».. رسومات نادرة لمحمد على كلاي بمليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية (التفاصيل)

Print
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية (التفاصيل) وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي والقائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، أعضاء المجلس، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وذلك للاطمئنان على استعدادات فروع الجامعات الأجنبية لبداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

في بداية الاجتماع، أكد د. خالد عبدالغفار على استعداد كافة الجامعات الأجنبية لبدء العام الدراسي 2021-2022، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وجه الوزير بتكثيف جهود الجامعات الأجنبية في تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، للحد من انتشار ، ضمانًا لتحقيق عام دراسي آمن صحيًا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.

وأشار د. خالد عبدالغفار إلى أن هذا الاجتماع من أحد أهدافه تقييم تجربة أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، التي استمرت لمدة عامين؛ للتغلب على كافة العقبات التي تواجهها، وكذا المساهمة في تقديم الدعم الفني والأكاديمي لهذه التجربة الحديثة؛ للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية بفرع الجامعة في .

وأكد د. عبدالغفار على ضرورة التوسع في توقيع الاتفاقيات والشراكات بين أفرع الجامعات الأجنبية بمصر والجامعات الحكومية، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال المجلس الأعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتبادل الخبرات بينهم.

وناقش المجلس ما تم اتخاذه بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه الجامعات، وكذا ما تم من إجراءات بشأن تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين العاملين بالفروع.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق خطط التعاون بين فروع الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.

وأكد المجلس على التزام الفروع بسداد رسم الـ2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية، في موعد أقصاه شهر ديسمبر من كل عام، لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس.

كما أكد المجلس على ضرورة اتباع الفرع للقواعد العامة للمنح المعمول بها في الجامعة الأم والمعتمدة من وزير التعليم العالي، وإرسالها للوزارة في بداية كل عام دراسي.

وأحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2021 بشأن الضوابط اللازم إتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس من الخارج، وكذا قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2020 بشأن تحصيل مصاريف الانتداب من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمعارين للعمل بالجامعات الدولية في مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

مجلس الشباب العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

نجوم الوطن العربي يهنئون المصريين بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر