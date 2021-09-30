أخبار عاجلة

أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة -
بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ -
الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية.. في بطولة العالم للشباب -
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة -
موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة -
عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة -
تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية -
اصطدام قطار بمقطورة محملة بالذرة دون وقوع إصابات في الدقهلية (صور) -
بايرن ميونخ يستعد لاستقبال 75 ألف مشجع في مباراة هوفنهايم -
«يطفو مثل الفراشة ويلسَع كالنحلة».. رسومات نادرة لمحمد على كلاي بمليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح

Print
رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تطعيم الطلاب وجميع منسوبيها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه مجلس الجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تطعيم 20 ألف طالب على مستوى الجامعة بلقاح ، موجها الشكر للدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر القائم بعمل مدير المستشفى والدكتورة عبير السيد مدير مركز مكافحة العدوى، وجميع الأطقم الطبية لدورهما في تنفيذ خطة الجامعة وتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم زيادة عدد النقاط الخاصة بالتطعيم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب التسجيل في أي مكان والحصول على التطعيم من خلال المراكز المتنقلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا