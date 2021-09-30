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أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تطعيم الطلاب وجميع منسوبيها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه مجلس الجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم تطعيم 20 ألف طالب على مستوى الجامعة بلقاح فيروس كورونا، موجها الشكر للدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر القائم بعمل مدير المستشفى والدكتورة عبير السيد مدير مركز مكافحة العدوى، وجميع الأطقم الطبية لدورهما في تنفيذ خطة الجامعة وتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم زيادة عدد النقاط الخاصة بالتطعيم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب التسجيل في أي مكان والحصول على التطعيم من خلال المراكز المتنقلة.