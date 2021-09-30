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تويوتا تكشف عن ثالث أجيال تندرا بقوة ٤٣٧ حصان

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تويوتا تكشف عن ثالث أجيال تندرا بقوة ٤٣٧ حصان تويوتا تكشف عن ثالث أجيال تندرا بقوة ٤٣٧ حصان

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أعلنت تويوتا عن ثالث أجيال شاحنتها تندرا الذي يعد الأكثر صلابة وتطورا حسب تصريحاتها بمحرك جديد وتحديثات ميكانيكية بجانب تجهيزات يقدمها هذا الطراز لأول مرة.
قدمت تويوتا تندرا بمحرك V6 توين تربو سعة ٣٥٠٠ سي سي توفر عبر نسختين استخرجت أولاهما قوة ٣٨٩ حصان وعزم ٦٥٠ نيوتن.متر.
أما النسخة الثانية فعملت عبر منظومة هجينة بموتور كهربائي إضافي وبطارية قوتها ٢٨٨ فولت مثبتة أسفل الكنبة الخلفية لتبلغ قوة السيارة ٤٣٧ حصان مع عزم ٧٩٠ نيوتن.متر وناقل حركة أوتوماتيك ١٠ سرعات قياسي بجميع الفئات.
زاد عرض بعض أجزاء الهيكل الخلفية لتعزيز الثبات وقدرة الجر وصنع معظم الشاسيه من الصلب العالي التحمل بجانب استخدام الألمونيوم ببعض المناطق لتخفيف الوزن.
زودت تندرا بنظام تعليق جديد من نوع Double Wishbone بالأمام وMulti Link متعدد الوصلات بالخلف حيث ساهمت جميع هذه العوامل في تعزيز مستوى الراحة والأداء الديناميكي والتوجيه حسب تصريحات تويوتا كما ارتفعت قدرة السيارة على الجر بنسبة ١٧.٦% حيث بلغت حوالي ٥٤٤٠ كيلوجرام بينما اتسعت حمولتها ٨٨٠ لتر.
و أعلنت تويوتا عن انطلاق السيارة خلال أواخر العام الجاري وسيتم إعلان الأسعار لاحقا.

سيارة تويوتا
سيارة تويوتا
سيارة تويوتا

المصرى اليوم

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