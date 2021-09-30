تفاصيل اجتماع مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة

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ترأس الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أول اجتماع لمجلس الجامعة برئاسته بعد توليه المسئولية، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

استهل «سوسه»، المجلس بتقديم الشكر للقيادة السياسية على الثقة الغالية بتعيينه رئيسًا لجامعة بنها قائلا: أتقدم بكل الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الغالية فى شخصى، كما أتقدم بالشكر والعرفان لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وعظيم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وكل الحب والاعتزاز لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب.

وقال رئيس الجامعة، إنه سيسعى لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدا هدفنا زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الهدر والتوسع الأفقى للوصول إلى فئات جديدة، جنبا الى جنب مع التوسع العمودي بتقديم خدمات جديدة وتخصصات جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع الحفاظ على جودة المخرجات واستخدام أحدث التقنيات في التعليم ومنها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي بالإضافة إلى غيرها من التقنيات المتطورة.

واكد رئيس الجامعة إن تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب من الجميع استشعار حس المسؤولية تجاه الوطن والعمل كفريق واحد من أجل ذلك وهذا ما لمسته في أبناء الجامعة ومنسوبيها متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة وللجامعة تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المماثلة لها عالميا.

ووجه الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ما قدمه خلال فترة عمله قائما بعمل رئيس الجامعة وتحمل المسؤولية خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر للدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والجهاز الإداري وجميع منسوبي الجامعة على دورهم خلال الفترة السابقة.

فى سياق متصل قدم رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق لتجديد عضويته بمجلس جامعة بنها، كما قدم التهنئة أيضا للدكتور محمد جمال الدين الأشهب لتوليه عمادة كلية الطب البشري، والدكتور كرم عبد الغني لتوليه عمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي لتجديد عمادة كلية الفنون التطبيقية، كما وجه الشكر للقائمين بتسيير أعمال عمادة كليات الزراعة، والتربية النوعية، والتجارة، وهندسة بنها.