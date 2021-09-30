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افتتاح الدورة التدريبية للمحميات الطبيعية بجامعة عين شمس

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افتتاح الدورة التدريبية للمحميات الطبيعية بجامعة عين شمس افتتاح الدورة التدريبية للمحميات الطبيعية بجامعة عين شمس

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افتتحت الدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس الدورة التدريبية في مجال المحميات الطبيعية والتى تنظمها الكلية بمشاركة وزارة البيئة في الفترة من ٢٨-٣٠ سبتمبر لأعضاء المجتمع المدنى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.

وتهدف الدورة التدريبية إلى رفع الوعي البيئي لدي الجمعيات الاهلية بأهمية التنوع البيولوجي وادارة المحميات الطبيعية للوصول إلى ادارتها بأسلوب مستدام يتفق مع رؤية 2030.

شارك بالدورة التدريبية الدكتور أيمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة ،بمحاضرة حول «الاتفاقيات والقوانين المنظمة لحماية وصون التنوع البيولوجي» واستعرض خلالها دور وزارة البيئة في رصد وتقييم التنوع البيولوجي في مصر والتصدي للأعمال المخالفة والادارة المستدامة للموارد.

كما شارك الدكتور البيلي حطب مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي بوزارة البيئة بمحاضرة حول «المحميات الطبيعية كأداه لصون التنوع البيولوجي».

و قدمت المهندسة نهي سامي مسؤول الأراضي الرطبة بوزارة البيئة محاضرة حول «الخدمات البيئية التي تقدمها الاراضي الرطبة .

المصرى اليوم

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