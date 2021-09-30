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أفادت صحيفة «عكاظ»، بأن وزارة الحج والعمرة السعودية سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكشفت الصحيفة بأن وزارة الحج والعمرة سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بإصدار التصاريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» وحجز المواعيد لأداء العمرة، بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أوضحت في وقت سابق أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» يجب أن تراوح بين 18- 70 عاما، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة سابقا، وأن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة وإصدار التصاريح حتى وإن تلقوا التطعيم بلقاحات كورونا.

إلا أن وزارة الحج والعمرة أعلنت أخيرا التوسع في الفئات المسموح لها بحجز التصاريح وأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي، لتشمل الفئة العمرية «12- 18 عاما» لمعتمري الداخل، بشرط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا، وكذلك الفئة العمرية «أكثر من 70 عاما» بشرط التحصين بجرعتين.

وفي نفس السياق شددت وزارة الحج والعمرة على «إلزامية التحصين ضد كورونا لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام».