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فرضت إتاوات على سائقي الأجرة.. التحقيق مع سيدة لممارسة البلطجة بالإسكندرية

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فرضت إتاوات على سائقي الأجرة.. التحقيق مع سيدة لممارسة البلطجة بالإسكندرية فرضت إتاوات على سائقي الأجرة.. التحقيق مع سيدة لممارسة البلطجة بالإسكندرية

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تجرى نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحقيق مع سيدة لها معلومات جنائية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها لقيامها بفرض إتاوات على سائقي السيارات الأجرة مقابل تحميل الركاب.

تلقي اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

على الفور تم تشكيل فريق للتحقق من صحة الواقعة، وتم تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها بدون عمل، مقيمة بدائرة القسم «لها معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين والقي القبض عليها أثناء قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وعثر بحوزتها مبلغ مالى. بمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالى من حصيلة ذلك النشاط. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحجزها على ذمة التحريات واستدعت شهود الواقعة لسؤالهم.

المصرى اليوم

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