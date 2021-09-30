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ضبط 15 مخالفة تموينية في مركز سمالوط بالمنيا

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ضبط 15 مخالفة تموينية في مركز سمالوط بالمنيا ضبط 15 مخالفة تموينية في مركز سمالوط بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز سمالوط في المنيا، 15 مخالفة تموينية متنوعة .

تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمحافظة، بضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، بينها ضبط مخزن بدون ترخيص، و7 محاضر عدم إعلان ، و3 محاضر مخازن سلع منتهية الصلاحية، ومحضر منتهي الصلاحية، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية .

تم التحفظ على 30 صفيحة جبنة، و20 لفة عصير، و80 لفة ملح، وكرتونه لبن. تم التحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف ..

المصرى اليوم

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