ضبط 15 مخالفة تموينية في مركز سمالوط بالمنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز سمالوط في المنيا، 15 مخالفة تموينية متنوعة .

تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضبط 15 مخالفة تموينية متنوعة، بينها ضبط مخزن بدون ترخيص، و7 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر مخازن سلع منتهية الصلاحية، ومحضر منتهي الصلاحية، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية .

تم التحفظ على 30 صفيحة جبنة، و20 لفة عصير، و80 لفة ملح، وكرتونه لبن. تم التحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف ..