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أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:16 مساءً
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:12 مساءً
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:11 مساءً
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس»
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:11 مساءً
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟
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الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:11 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 30 سبتمبر 2021 01:20 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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