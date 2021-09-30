أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة تاريخية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني

الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني

الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات

الشيخ محمد بن زايد: تجاوزنا أزمة كورونا وعادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني

مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية روسيا ونظيره الإيراني