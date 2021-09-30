«قومي المرأة» بأسيوط يبدأ حملات لطرق الأبواب وندوات للسيدات لتحسين الأوضاع الاقتصادية

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شارك فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بحضور مروة كدوانى مقررة الفرع بأسيوط، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وجمعية بيتى لتنمية المجتمع بأسيوط، بندوة حول محور تمكين المرأة اقتصاديا، حيث تهدف إلى رفع نسبة مساهمة المرأة في قوه العمل.

كما نفذ المجلس القومي للمرأة اليوم الاربعاء بمحافظة أسيوط حملة طرق الأبواب «المرأة المصرية صانعة السلام» والتى تنطلق في جميع محافظات الجمهورية في الفترة من لمدة يومين من 27 وإلي 29 سبتمبر الجاري، واستهدفت الحملة قرى مراكز وقرى مركز الفتح «القوطا وعرب الكلابات وبصرة واولاد بدر والقصر والفيما وبنى عليج» مركز البدارى و«الكوم الاحمر، والشيخ عتمان، ومنشاة البدارى، والهمامية» مركز ديروط «المحمودية وبانوب وجرف سرحان والمطاوعة» مركز أسيوط «اولاد رايق، ومسرع، ونجع عبدالرسول، ونجع سبع، وسلام، وبهيج، وبنى غالب» مركز ابنوب«الحمام، والمعابدة، الشرقية، والعوامر، وكوم المنصورة، والشنابلة، والمعابدة الغربية، ودير شو، مركز أبوتيج»نزلة، باقور، والرزقا، والشيخ سليمان، والزرابى، والنخيلة، ودوينة والبلايزة«مركز ساحل سليم»الرويجات، وتاسا، ونزلة الملك، وتناغة، ونزلة ريان، واللوقا، والعونة«.

كما شمل التدريب 47 قرية إجمالى عدد زيارات 1000 سيدة، و49 رجل و600 طفل، بمتابعة د. مروة كدوانى مقررةالفرع وحضور هبه عويس عضو الفرع بأسيوط، وواعظة وراهبة حيث قامت اعضاء الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات.

ثم انطلقت الحملة بنقل الرسائل والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب.

وتهدف حملات المجلس لنشر رسائل المرأة المصرية صانعة السلام وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط بقرى حياة كريمة.