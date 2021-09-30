انتخاب «المتيني» نائباً لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

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شارك الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس في مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في الشرق الأوسط CONFREMO والذي نظمته جامعة قبرص بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF عن بعد.

كما شارك في المؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكوفونية في منطقة الشرق الاوسط، بالاضافة إلى رئيس المكتب الاقليمى في للوكالة الجامعية في الشرق الاوسط جون نويل ونداء ابو مراد نائب رئيس الموتمر.

وقد عقدت الجمعية العمومية لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الاوسط جلسة مغلقة حيث تم انتخاب الدكتورة لارا بستاني رئيس جامعة الحكمة في لبنان رئيساً جديداً للمؤتمر، وانتخاب الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس نائباً لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الاوسط .

وكان المؤتمر قد افتًُتح بكلمة تاوس خريسوفيدس رئيس جامعة قبرص المَضيفة للمؤتمر، تلاها كلمة الدكتور عصام الكردى رئيس المؤتمر والمنتهية ولايتة، بالاضافة إلى كلمة جون نويل رئيس المكتب الاقليمى ببيروت .