تعليم المنيا يناقش جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس استعدادا للعام الدراسي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، برئاسة محمد أبوالعيون، مدير عام الشؤون التنفيذية، وعصام عبدالحفيظ، مدير إدارة التعليم الثانوي، مع رءوساء أقسام التعليم الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية التسع، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ومدى جاهزية مدارس التعليم الثانوي لاستقبال الطلاب.

قال «أبوالعيون» تم خلال الاجتماع مناقشة جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه القائمين على العملية التعليمية بمدارس الثانوي العام.