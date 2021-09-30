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موسيمانى يطير لجنوب افريقيا ويعود الأحد

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موسيمانى يطير لجنوب افريقيا ويعود الأحد موسيمانى يطير لجنوب افريقيا ويعود الأحد

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سافر الجنوب افريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء الى بلاده لقضاء اجازة سريعه حصل عليها بعد قرار منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 ايام عقب مواجهة فريق الغابه وديا، علي أن يعود للقاهرة الأحد المقبل لقيادة التدريبات وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

واطمئن الجهاز الفنى على الحالية الفنية و البدنية للاعبين من خلال وديه الغابه التى حسمها الفريق لصالح بنتيجة 7/0 فى اطار الاستعدادات لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى مباريات الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة

المصرى اليوم

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