مدرب الأرجنتين يعلق على لقطة ميسي المثيرة للجدل

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لا زالت أصداء ما قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يثير الجدل حول العالم.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة مباشرة في نهاية المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 2 -صفر، ليقوم ميسي بالاستلقاء والنوم على الأرض خلف صائد الحط تحسباً لتسديد الكرة بشكل أرضي.

ولم تلق هذه الحركة من ميسي اعجاب الكثيرين وانتقدها عدد كبير من النجوم فيما سخر منها البعض.

وعلق ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين على ما قام به ميسي مدافعاً عن اللاعب وقال: ميسي يسعى للفوز دائمًا ، لو اضطر للجلوس خلف حائط الصد أو الووقف في المرمى بجوار القائم سيفعل ، لن يتأثر بشيء على الأكثر ستصطدم الكرة بجسده.

وتابع سكالوني: ميسي يفعل كل ما يمكن لتحقيق الفوز، ونموذج لكل اللاعبين وهو عنصر لا يمكن الاستغناء عنه أبداً في منتخب الأرجنتين مادام قادراً على العطاء ويرغب في تمثيل منتخب بلاده.