البرلمان يعود من جديد (تفاصيل)

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تنطلق بعد غد السبت، جلسات مجلس النواب، وأنهى المجلس استعداداته، لاستقبال النواب لإفتتاح دور الإنعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى، وتشهد الجلسة التي سيترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى الإعلان عن موعد انتخابات اللجان النوعية، والإعلان عن كشوف اللجان، حيث تنص المادة 38 من اللائحة على ان «تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

فيما تنص المادة 39 على ان يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة .

و حددت اللائحة الداخلية الهيئات التي يجرى عليها انتاخبات وتلك التي تحتفظ بتشكيلها ،حيث يحتفظ مكتب مجلس النواب بتشكيله، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، بمناصبها حتى نهاية الفصل التشريعي الثاني، وذلك طبقا للمادة 12 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على ان «ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى».

من ناحية أخرى أرسل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب، مساء الأربعاء، وقال «فؤاد» في بيان له ان ارسال الاجندة التشريعية جاء تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وأضاف أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة عودة الجلسات، مشيرة إلى أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان بما يُسهم في نهوض وتنمية الدولة المصرية والإرتقاء بحياة مواطنيها.