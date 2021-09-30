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21 قتيلا من طالبان وداعش باشتباكات جنوب أفغانستان

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21 قتيلا من طالبان وداعش باشتباكات جنوب أفغانستان 21 قتيلا من طالبان وداعش باشتباكات جنوب أفغانستان

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كشف مصدر أمني أفغاني، الخميس، عن مقتل 17 عنصرا من طالبان و4 من تنظيم داعش الإرهابي خلال مواجهات جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر، لم تسمه، أن اشتباكات اندلعت اليوم بين عناصر تابعة لحركة طالبان وتنظيم «داعش» في منطقة أرجنداب ولاية زابل.
وأشار إلى أن داعش نصب فخا لعناصر من طالبان، ما أسفر عن مقتل 17 من الحركة و4 من التنظيم.

ولفت إلى أن عناصر داعش في أفغانستان مجهزون بأسلحة خفيفة وثقيلة، ويقومون بعدد من الهجمات والاشتباكات بهدف الاستيلاء على أراضي الأفغانية بالإضافة إلى هجمات التخفي، حسب قوله.

وفي 15 أغسطس الماضي، سيطرت حركة «طالبان» على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.

المصرى اليوم

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