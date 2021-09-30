الأونروا : 5 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لإنعاش قطاع غزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الخميس” عن مساهمة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية وإنعاش قطاع غزة، في أعقاب ما وصفتها بـ “الأعمال العدائية” التي جرت في مايو الماضي.

وقالت الأونروا في بيان لها، إن هذه المساهمة هدفها مساعدة عائلات لاجئي فلسطين المتضررة بشكل مباشر من “الأعمال العدائية”، مبينةً أنها ستقوم بمنح 800 شيكل (أي ما يعادل 210 يورو) لما يقارب عشرة آلاف عائلة متضررة، كما سيكون للعائلات حرية اختيار كيفية استخدام المنح لسد حاجاتهم الضرورية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش “إن الاحتياجات الإنسانية في غزة بلغت أعلى مستوياتها منذ تصعيد النزاع في مايو، إذ عانى سكان غزة إلى جانب الحصار من آثار فيروس كورونا وما صحبه من تقييدات.. إن هذه المنح هي طريقة الاتحاد الأوروبي في مساعدة العائلات المتضررة للحصول على الكرامة التي يستحقونها”.

بدوره، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بالمساهمة قائلاً “يحتاج لاجئو فلسطين في غزة إلى دعمنا المستمر لاستعادة حياتهم. إن هذا التبرع يُساعد العائلات الأكثر تضررًا في تعويض الأضرار الناجمة عن النزاع الذي نجوا منه مؤخرًا. إننا نقدم الشكر للاتحاد الأوروبي لشراكته التي لا تقدر بثمن”.

وأشارت أونروا إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ستتيح أيضًا القيام بإصلاح المساكن المتضررة لحوالي 1000 أسرة من خلال التحويلات النقدية المشروطة.

وبينت أن الأولوية ستعطى للأسر الأكثر تضررًا من حيث قدرتها على التعافي مثل الأسر التي تعيلها النساء أو كبار السن أو المراهقين، وكذلك العائلات الكبيرة أو العائلات التي تحتوي أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أنه من أصل مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فإن حوالي 70% منهم لاجئون يعتمدون على مساعدات الأونروا الإنسانية، ذلك أن الحصار طويل الأمد قد دفع بنسبة كبيرة من السكان إلى ما دون خط الفقر.