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مقاطعة كندية توصي الشباب بعدم تلقي لقاح موديرنا

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مقاطعة كندية توصي الشباب بعدم تلقي لقاح موديرنا مقاطعة كندية توصي الشباب بعدم تلقي لقاح موديرنا

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أوصت سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بعدم تلقي لقاح «موديرنا» الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، بسبب عواقب سلبية محتملة له على الصحة.

وأشارت السلطات إلى أن هذه التوصيات مرتبطة برصد ارتفاع في الإصابات بالتهاب غشاء التامور والتهاب العضلة القلبية لدى الشباب بين 18 و24 سنة من العمر، بعد التطعيم بلقاح «موديرنا».

وأضافت أن احتمال الإصابة بمرضى القلب المذكورين بعد التطعيم بـ«موديرنا» يقدر بحالة واحدة بين 5 آلاف شخص، وبعد التطعيم بلقاح «فايزر» حالة واحدة بين 28 ألف شخص.

وقال كبير المسؤولين الصحيين في أونتاريو، الدكتور كيران مور: «لن أخفي أي وقائع، وأن الخطر قائم»، لكنه أشار مع ذلك إلى أن هذا الخطر قليل، وأن لقاح «موديرنا» مادة «رائعة»، وهو يثق بها تماما، حيث تلقاه اثنان من أبنائه الثلاثة، وهما في الفئة العمرية المذكورة.

ويشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بعد تلقي «موديرنا».

المصرى اليوم

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