أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

Print
تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى يوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 789 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 234 مليونا وما يزيد عن 114 ألف اصابة، تعافى منهم 210 ملايين وما يقارب من 915 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 489 ألف و801 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,819 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (2,190 وفاة)، وروسيا (857 وفاة)، والمكسيك (700 وفاة)، والبرازيل (643 وفاة)، والهند (309 وفيات).

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (123,276 إصابة)، وبريطانيا (36,722 إصابة)، وتركيا (29,386 إصابة)، والهند (23,139 إصابة)، وروسيا (22,430 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (713,953 وفاة)، والبرازيل (596,163 وفاة)، والهند (448,090 وفاة)، والمكسيك (276,972 وفاة)، وروسيا (206,388 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,199,496 إصابة)، والهند (33,739,980 إصابة)، والبرازيل (21,399,546 إصابة)، وبريطانيا (7,771,294 إصابة)، وروسيا (7,487,138 إصابة).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية