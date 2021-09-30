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الصحة الفلسطينية: 18 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة الفلسطينية: 18 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا الصحة الفلسطينية: 18 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة يوم الخميس، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين إلى تسجيل 18 حالة وفاة و(1461) إصابة جديدة.

ولفتت، إلى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 194 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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