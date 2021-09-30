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فاروق فلوكس : كان حلمي أكون مهندس ميكانيكا والتمثيل جاء صدفة

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فاروق فلوكس : كان حلمي أكون مهندس ميكانيكا والتمثيل جاء صدفة فاروق فلوكس : كان حلمي أكون مهندس ميكانيكا والتمثيل جاء صدفة

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قال الفنان الكبير فاروق فلوكس، إن الفن لم يكن في خطة أحلامه ولكن هندسة الميكانيكا، وذلك بعدما وجه له الفنان محسن منصور، سؤالًا عن الحدث الذي غير حياته ودفعه لاحتراف الفن وأسس مشواره الطويل، وذلك خلال ندوة تكريمه التي أدارها «منصور» بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف «فلوكس» أنه ولمدة طويلة من حياته طوال شبابه لم يفكر مرة في احتراف الفن، ولكنه كان حلمه الأكبر أن يصبح مهندسًا ميكانيكيًا، لافتًا أنه بالفعل التحق بكلية الهندسة ومنها إلى الجيش المصري حيث التحق لخدمة الوطن، متابعًا أنه بالصدفة البحتة طلب منه أحد زملاءه بالكلية ان يلتحق معه بمسرح الجامعة ومن هنا بدأت رحلته مع الفن.

كما استعرض الفنان محسن منصور، محطات هامة من مشوار «فلوكس» التليفزيوني ثم المسرحي، والذي بدوره حكى عن بداياته خاصة عن دوره في مسرحية «سيدتي الجميلة» قائلاً: «لم تكن عمله الأول مع فرقة الفنانين المتحدين بل جاءت بعد سلسلة من العروض الناجحة».

وأشاد «فلوكس» بالمجهود الضخم الذي بذله جميع أفراد الفرقة المسرحية ونجوم العرض في المسرحية ليخرج العمل بهذا الشكل والتأثير.

وعقب انتهاء الندوة وقع الفنان فاروق فلوكس للجمهور على الكتاب الذي أصدره له المهرجان بعنوان «ستون عاما فن وهندسة» للناقد يسري حسان الذي وثق لمشواره المسرحي .

المصرى اليوم

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