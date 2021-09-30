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"أمانة تبوك" تحتضن ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية

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لتفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة وإدارة المخاطر

رأس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية محمد بن عبدالعزيز السعيد، اليوم، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ ووكلاء الأمانة ومديري الأقسام ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية بالمنطقة: ورشة العمل الخاصة بتفعيل نظام الرقابة الداخلية بأمانة تبوك.

واستعرضت الورشة دعم نظام المراقبة الداخلية، والتعريف بمنهجية التقييم لحماية النزاهة، ورفع مستوى النضج المؤسسي، كما تم خلالها بحث آلية وأحكام تقارير جودة أداء إدارة المراجعة الداخلية وآليات متابعة المهام والأعمال، ومعالجة الملاحظات في العمل الحالي، بالإضافة إلى تفعيل لوحة رضا المستفيدين عن مستوى النزاهة ونظام إدارة المخاطر في اللجنة الفرعية لحماية النزاهة.

وقدم "أمين تبوك" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووكيل الوزارة للمراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية، على الدعم الذي تحظى به أمانة تبوك والبلديات المرتبطة؛ منوهًا بأهمية الورشة التي عُقدت للإسهام بشكل مباشر في تعزيز الرقابة الداخلية، والتي تمثل أهمية قصوى في مسار الأعمال والخدمات الحكومية بأثرها المباشر على المستفيد النهائي؛ بما يرفع من مستوى الأداء ويدعم نِسَب الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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