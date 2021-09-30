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"تداول".. 5 صفقات خاصة على "سلوشنز" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة

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"تداول".. 5 صفقات خاصة على "سلوشنز" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة "تداول".. 5 صفقات خاصة على "سلوشنز" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس تنفيذ 5 صفقات خاصة، على سهم العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول السعودية"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقتين نحو 19.26 مليون ريال من خلال 98.17 ألف سهم، بسعر 196.20 ريال لجميع الصفقات.

وتم تداول سهم "سلوشنز"، في أولى جلساته بالسوق، اليوم الخميس بين مستويات 196.20ريال، و166 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم على التوالي.

وشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس30 سبتمبر / أيلول 202130، إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، التابعة لشركة الاتصالات السعودية.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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