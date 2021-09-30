عقد لقاء بالقائمين بأعمال «لجنة متابعة برنامج العمل لحكومي» بـ«قصور الثقافة»

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تعقد الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برئاسة د. منال علام، لقاء بالقائمين بأعمال «لجنة متابعة برنامج العمل لحكومي» الذي يهدف بدوره إلى قياس الأداء للوصول إلى عمل متميز، ولرصد ومتابعة وتقييم الأداء بكل المواقع الثقافية التابعة للهيئة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.

يعقد اللقاء على مجموعتين، وذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لتكون المجموعة الأولى في يومي 3، 4 أكتوبر المقبل، والثانية يومي 5، 6 أكتوبر، بمقر المركزية لإعداد القادة بمصر الجديدة.

يأتي ذلك برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفي إطار تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، للأنشطة والخدمات الثقافية المقدمة للجماهير.