أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عقد لقاء بالقائمين بأعمال «لجنة متابعة برنامج العمل لحكومي» بـ«قصور الثقافة»

Print
عقد لقاء بالقائمين بأعمال «لجنة متابعة برنامج العمل لحكومي» بـ«قصور الثقافة» عقد لقاء بالقائمين بأعمال «لجنة متابعة برنامج العمل لحكومي» بـ«قصور الثقافة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، برئاسة د. منال علام، لقاء بالقائمين بأعمال «لجنة متابعة برنامج العمل لحكومي» الذي يهدف بدوره إلى قياس الأداء للوصول إلى عمل متميز، ولرصد ومتابعة وتقييم الأداء بكل المواقع الثقافية التابعة للهيئة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.

يعقد اللقاء على مجموعتين، وذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لتكون المجموعة الأولى في يومي 3، 4 أكتوبر المقبل، والثانية يومي 5، 6 أكتوبر، بمقر المركزية لإعداد القادة بمصر الجديدة.

يأتي ذلك برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفي إطار تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، للأنشطة والخدمات الثقافية المقدمة للجماهير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية