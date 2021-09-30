اجتماع حاسم عصر اليوم في برشلونة لحسم مصير كومان

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يعقد مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا عصر اليوم الخميس اجتماعا مهماً لحسم مصير الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

وخيب فريق برشلونة آمال جماهيره من جديد وسقط بشكل مروع أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط برشلونة أمام بنفيكا بنتيجة 3 أهداف للاشيء ليواصل الفريق الكتالوني عروضه الهزيلة في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية بخسارة مذلة آخرى على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني بنفس النتيجة ثلاثة أهداف للاشيء.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس أن مجلس إدارة نادي برشلونة سيعقد اجتماعاً عند الساعة 2:30 عصر اليوم من أجل بحث مصير كومان.