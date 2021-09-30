أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اجتماع حاسم عصر اليوم في برشلونة لحسم مصير كومان

Print
اجتماع حاسم عصر اليوم في برشلونة لحسم مصير كومان اجتماع حاسم عصر اليوم في برشلونة لحسم مصير كومان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا عصر اليوم الخميس اجتماعا مهماً لحسم مصير الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

وخيب فريق برشلونة آمال جماهيره من جديد وسقط بشكل مروع أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط برشلونة أمام بنفيكا بنتيجة 3 أهداف للاشيء ليواصل الفريق الكتالوني عروضه الهزيلة في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية بخسارة مذلة آخرى على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني بنفس النتيجة ثلاثة أهداف للاشيء.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس أن مجلس إدارة نادي برشلونة سيعقد اجتماعاً عند الساعة 2:30 عصر اليوم من أجل بحث مصير كومان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية