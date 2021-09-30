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فرقة مطروح للموسيقى العربية تقدم أغاني الزمن الجميل ضمن فعاليات «صيف مطروح»

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فرقة مطروح للموسيقى العربية تقدم أغاني الزمن الجميل ضمن فعاليات «صيف مطروح» فرقة مطروح للموسيقى العربية تقدم أغاني الزمن الجميل ضمن فعاليات «صيف مطروح»

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استمرت فاعليات صيف مطروح التي تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض الفنية اليومية على مسرح النادي الإجتماعي بمطروح، حيث قدمت فرقة مطروح للموسيقى العربية بقيادة الفنان محسن جاويش مجموعة متميزة من أغاني الزمن الجميل منها «الحلوة ديه، التوبة، طاير ياهوا، يابلدنا ياحلوة، صوت بلدي غناء المجموعة، وذلك وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.

يأتي ذلك برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات.

المصرى اليوم

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