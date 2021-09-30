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جونيور أجاى يشعل الأهلي بسبب قرارته

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جونيور أجاى يشعل الأهلي بسبب قرارته جونيور أجاى يشعل الأهلي بسبب قرارته

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أشعل النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي الأوضاع داخل النادى، وتسبب فى أزمة كبيرة داخل صفوف الفريق بسبب وضعه في قائمة الانتظار لحين وصول عرض مناسب لبيع اللاعب .

ويرغب اللاعب في الوصول إلى حل مع النادى بمقتضاه يفسخ عقده مع الأهلي ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الحالي، مستغلا أن عقده مع الأهلي قارب على الانتهاء.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع أجايي بالانتقال الى نادي فاركو على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات .

المصرى اليوم

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