طلائع الجيش يطلب إقامة بطولة الدورى بنظامها التقليدي

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى على خوض 5 مباريات ودية خلال فترة الاعداد الحالية استعداداً لانطلاق بطولة الدورى الممتاز ، وحدد الجهاز الادارى للفريق ايام 5 و 6 و 12 و 13 و 19 أكتوبر الجارى مع أندية الدوري الممتاز وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى لاسيما بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى .

ياتى ذلك فى الوقت الذي اكد فيه احمد المهدي مدير الكرة بالفريق، عن رغبه الجهاز الفنى فى اقامة بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بنظامها التقليدي لتقاممن دورين لافتا الى ان الاقتراحات الاخري غير مجدية للفرق، والدورى من الدورين يكفل الحقوق لكل فريق بينما المقترحات الأخرى قد لا يتحقق فيها العدالة لعدد من الفرق