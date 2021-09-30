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مهاجم فاركو يطير للمغرب للإنضمام لمنتخب السودان

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مهاجم فاركو يطير للمغرب للإنضمام لمنتخب السودان مهاجم فاركو يطير للمغرب للإنضمام لمنتخب السودان

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يطير غداً الجمعة السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، متوجهاً للمغرب عقب تلقيه استدعاء من السوداني، للإنضمام إلى معسكر منتخب بلاده هناك استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى .

ويلعب منتخب السودان، مباراتين أمام المنتخب الغيني يومي 6 و9 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعود سيف تيرى للقاهرة يوم 11 أكتوبر عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو، في الأيام الماضية، لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني.

جدير بالذكر أن محمد صبحي، حارس نادي فاركو، يتواجد مع المنتخب الوطني استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس.

المصرى اليوم

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