تبدأ غدًا .. مواعيد جديدة لعمل فروع شركات المحمول

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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- مصر المواعيد الجديدة لعمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

وجاء بيان «القومي لتنظيم الاتصالات»، على النحو التالي:

بالإشارة إلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، أصدر #الجهاز_القومي_لتنظيم_الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع

الجمهور لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.