ضبط 6 تجار مخدرات وسلاح في حملة أمنية بالقناطر الخيرية

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شنت مديرية أمن القليوبية حملة استهدفت دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، أسفرت عن ضبط عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و4 تجار مخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد العناني، مدير مباحث القليوبية، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطلين بحوزتهما 2 قطعة أسلحة ناري عبارة عن بندقية وفرد خرطوش وضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة عبارة عن حشيش وهيروين واقراص مخدرة، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 45 حكم قضائي متنوع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.