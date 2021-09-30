أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المحامين»: «عطية» ينشئ مكتب متابعة القرارات النقابية وتنفيذها

Print
«المحامين»: «عطية» ينشئ مكتب متابعة القرارات النقابية وتنفيذها «المحامين»: «عطية» ينشئ مكتب متابعة القرارات النقابية وتنفيذها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بإنشاء مكتب للمتابعة يكون اختصاصه متابعة القرارات الصادرة، والاعلان بها بالنقابة والفرعيات، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والاخطار بنتيجة المتابعة، ويعمل هذا المكتب تحت الاشراف المباشر لمحمد عبدالستار بدر، عضو المجلس، ويتم عرض موقف إعلان، وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ولأهمية تفعيل القرارات الصادرة للعمل النقابي في متابعة اعلانها وتنفيذها، قررنا إنشاء مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والاعلان بها في النقابة والنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والاخطار بنتيجة المتابعة».

وأضاف القرار: «على أن يشكل هذا المكتب من: أحمد حامد عبده، المستشار القانوني بالمكتب الفني، وعامر عبدالتواب، وسيد خليل، ومصطفى الهوارى، المحامي (متطوعًا بلا أجر)، ومحمد جمعة، عضو المكتب الفني، ويعمل هذا المكتب تحت الاشراف المباشر لمحمد عبدالستار بدر، عضو المجلس، وله كافة الصلاحيات في إدارة وتنظيم وتفعيل عمل المكتب، ويعرض موقف اعلان وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

«السهام الحمر» يقدم عرضه الجوي فوق إكسبو دبي الجمعة المقبلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

عبر الفيديو.. كاظم الساهر يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر برسالة مؤثرة

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية

تعليم المنوفية: الاستعداد للعمل خلال العام الدراسي الجديد بنظام الحكومة الإلكترونية