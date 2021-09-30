«المحامين»: «عطية» ينشئ مكتب متابعة القرارات النقابية وتنفيذها

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أعلنت نقابة المحامين، عن قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بإنشاء مكتب للمتابعة يكون اختصاصه متابعة القرارات الصادرة، والاعلان بها بالنقابة والفرعيات، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والاخطار بنتيجة المتابعة، ويعمل هذا المكتب تحت الاشراف المباشر لمحمد عبدالستار بدر، عضو المجلس، ويتم عرض موقف إعلان، وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ولأهمية تفعيل القرارات الصادرة للعمل النقابي في متابعة اعلانها وتنفيذها، قررنا إنشاء مكتب للمتابعة، يكون اختصاصه المتابعة اليومية للقرارات الصادرة، والاعلان بها في النقابة والنقابات الفرعية، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، والاخطار بنتيجة المتابعة».

وأضاف القرار: «على أن يشكل هذا المكتب من: أحمد حامد عبده، المستشار القانوني بالمكتب الفني، وعامر عبدالتواب، وسيد خليل، ومصطفى الهوارى، المحامي (متطوعًا بلا أجر)، ومحمد جمعة، عضو المكتب الفني، ويعمل هذا المكتب تحت الاشراف المباشر لمحمد عبدالستار بدر، عضو المجلس، وله كافة الصلاحيات في إدارة وتنظيم وتفعيل عمل المكتب، ويعرض موقف اعلان وتنفيذ القرارات أولاً بأول على النقيب».