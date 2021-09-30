شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز

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اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالتهم إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم، وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث: تم تحرير المحتجزين، وتوقيف الجناة، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.