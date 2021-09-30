أخبار عاجلة

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية -
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا -
غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة -
"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية -
كتاب "العرضة السعودية".. يحكي ملامح عن الموروث الثقافي للمملكة -
من داخل قبر الطيار عاطف السادات.. أسرة بطل الحرب والسلام تحييى ذكرى انتصار أكتوبر -
الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدريب "الصداقة-2021" العسكري الروسي الباكستاني -
كيروش يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف استعداد الفراعنة لمباراة ليبيا -
جامعة المنيا تواصل أعمال التوعية الصحية والكشف الطبي بقافلة جديدة بـ«ديرمواس» -
بعد ظهور رامي عباس في فرنسا.. هل اقترب محمد صلاح من باريس سان جيرمان؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز

Print
شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز
اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالتهم إلى فرع النيابة

شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم، وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث: تم تحرير المحتجزين، وتوقيف الجناة، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية

أكثر من 6600 مستفيد ومستفيدة من برامج الهلال الأحمر بالشرقية

كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا

كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا

غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة

غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية

"رالي التحدي".. مسيرة تضامن عربي بالدراجات النارية من مصر للسعودية