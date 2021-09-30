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تعرف على عقوبة سرقة البريد الإلكتروني وحسابات الأشخاص

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تعرف على عقوبة سرقة البريد الإلكتروني وحسابات الأشخاص تعرف على عقوبة سرقة البريد الإلكتروني وحسابات الأشخاص

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تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات الاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع، أو الحسابات الخاصة، أو تصميم الموقع.

ونصت المادة 18 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيا، أو موقعا، أو حسابا خاصا بآحاد الناس.

وأضافت: «فإذا وقعت الجريمة على بريد الكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وخصص القانون المادة 19، لجريمة الاعتداء على تصميم موقع، فنصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة، أو مؤسسة، أو منشأة، أو شخص طبيعي بغير وجه حق».

المصرى اليوم

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