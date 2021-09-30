قبل بدء الدراسة.. مناشدة مهمة من «الصحة» لطلاب الجامعات بشأن كورونا

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ناشدت وزارة الصحة، جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بسرعة التسجيل على الموقع الاليكتروني الخاص بالوزارة للحصول على لقاح كورونا.

وقالت الصحة، عبر حسابها عللا فيس بوك: «تناشد وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ ١١٠٠ مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركز تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب».

وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 303783 من ضمنهم 256467 حالة تم شفاؤها، و 17294 حالة وفاة.