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استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد والتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الأقصر

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استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد والتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الأقصر استمرار توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد والتطعيم بلقاح كورونا في جامعة الأقصر

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أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، انتظام سير أعمال توقيع الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا لطلاب كليات الجامعة الجدد، والذى يتم حسب الجدول الزمنى الذي تم إعداده .

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وتنظيم عملية دخول الطلاب دون تكدس، كما تفقد رئيس الجامعة مكتب شؤون الطلبة، ومقري التطعيم والكشف الطبي، مشددًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التعامل بين الطلاب والموظفين حرصا على سلامتهم، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم .

وأشاد رئيس الجامعة بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة مسبقا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور المرافقين لهم، من حيث تنظيم الطلبة القدامي لعملية الدخول واستقبالهم الطلبة المستجدين لإرشادهم وتوجيههم، وتخصيص استراحات لذوي الطلاب، وتوفير أدوات تعقيم بمقرات الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار .

وشدد رئيس الجامعة على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح جامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور .

كما أكد رئيس الجامعة على أن موعد انتهاء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى يوم 14 أكتوبر، على أن تبدا إجراءات تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوم من تاريخ تلقي الجرعة الأولى، لتنتهي يوم 7 من نوفمبر المقبل لجميع الطلاب .

المصرى اليوم

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