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نائب: بيان الأزهر حول الحالة الصحية لـ«الطيب» طمأن محبيه من مختلف دول العالم

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نائب: بيان الأزهر حول الحالة الصحية لـ«الطيب» طمأن محبيه من مختلف دول العالم نائب: بيان الأزهر حول الحالة الصحية لـ«الطيب» طمأن محبيه من مختلف دول العالم

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أكد النائب سيد طه حنفى عضو مجلس النواب أن بيان الأزهر الشريف بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف طمأننا وطمأن كل محبى فضيلة الإمام الأكبر من مختلف دول العالم.

وقال «حنفى» في بيان له أصدره اليوم لقد أحسن الأزهر الشريف صنعاً بإصدار هذا البيان المهم خاصة بعد الأنباء المتضاربة وغير الحقيقية بشأن الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب متمناً أن يمن الله عز وجل بالشفاء العاجل لفضيلته .

ووجه النائب سيد حنفى طه تحية قلبية للأمام الأكبر ولدوره الكبير في قيادة مؤسسة الأزهر الشريف في خدمة الاسلام والمسلمين في العالم كله ونشر صحيح الدين الاسلامى الحنيف ومواجهة جميع الافكار الارهابية والتكفيرية المتطرفة مؤكداً أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر يحظى بمكانة مرموقة اقليمياً وعربياً وافريقياً وعالمياً .

وكانت مشيخة الأزهر قد أكدت في بيان لها، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعى على العمود الفقرى في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.. وفضيلته الآن بخير والحمد لله.

ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الأسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، في 4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذى يوافق يوم المعلم العالمي.

المصرى اليوم

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