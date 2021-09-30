«الداخلية»: ضبط 8 شركات ومصانع لتصنيع الاعلاف الحيوانية دون تراخيص في الدقهلية

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أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى،فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر، مما يؤثر على جودة وسلامة تلك المنتجات ويؤدى إستهلاكها إلى التأثير سلباً على سلامة وجودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 مصانع و3 شركات ووحدة جرش عشوائية وبدون ترخيص وكذا المديرون المسئولون عنها، حيث يتم خلالها تصنيع الأعلاف الحيوانية والمواد الغذائية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (242٫85 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات – 117025 قطعة منتج نهائى»لأيس كريم وجيلى وبسكويت«مُصنع من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول – 600 كيلو جرام مواد خام بدون بيانات تُستخدم في تصنيع الأيس كريم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».