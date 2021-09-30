حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قريتى (الخرقانية – الخرس) بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، مع مع (23) متهم «لعدد 10منهم معلومات جنائية»

كما تم ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (10) متهمين، وتنفيذ (7206) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .