بـ 10 ملايين جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل ضبط عناصر بؤرة إجرامية بـ«القليوبية والشرقية»

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظتى «القليوبية والشرقية»، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر بحوالى 10 مليون جنيه.

قالت الداخلية: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة تخصص عناصرها في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة أول العاشر من رمضان – مركز شرطة شبين القناطر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الشرقية- القليوبية )، والإدارات العامة لـ (تكنولوجيا المعلومات- المساعدات الفنية – تدريب كلاب الأمن والحراسة) تم إعداد مأموريات متزامنة إستهدفت عناصر التشكيل وقد أسفرت الجهود عن ضبط («نجلة، وزوجة أحد العناصر الإجرامية» – لهما معلومات جنائية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما (32 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 3 قطع مشغولات ذهبية)»

وتابعت: «كما تم ضبطعاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، حال تواجده بمسكنه وبحوزته (48 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام – 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو»- بندقية آلية وعدد من الطلقات- مبلغ مالى تجاوز الـ 460 ألف جنيه –هاتف محمول – 3 قطع مشغولات ذهبية)،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه»

 وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة أيدوا ما جاء بالتحريات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.