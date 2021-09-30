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جلستان فكريتان ضمن فعاليات ثالث أيام «القومي للمسرح»

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جلستان فكريتان ضمن فعاليات ثالث أيام «القومي للمسرح» جلستان فكريتان ضمن فعاليات ثالث أيام «القومي للمسرح»

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يشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحى المصرى)، برئاسة الفنان الكبير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، جلستين ضمن المحور الفكرى.

وتبدأ أولى فعاليات اليوم بإقامة الجلسة الأولى، وتتضمن ثلاث محاور الأولى «دور الترجمة في النهضة المسرحية» ويتحدث فيها الدكتور مصطفى رياض، والثانية «نجوم الاقتباس في المسرح المصري من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة» ويتحدث فيها الدكتور عمرو دوارة، والثالثة تحت عنوان «التمصير في المسرح المصرى من الرواد إلى المسرح المعاصر» ويتحدث فيها الدكتورة نجوى عانوس.

وتقام الجلسة الثانية وتتضمن محورين، الأول تحت عنوان «الكاتب المسرحى من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة» ويتحدث فيها كلا من الدكتور سمير الخطيب، والدكتور ياسر علام، والمحور الثانى بعنوان «محور استلهام التراث» ويتحدث فيها الناقد أحمد خميس، والدكتورة سامية حبيب.

ولليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات ورشة التمثيل الذي يقدمه الفنان القدير أحمد مختار، وتبدأ في الثانية ظهرا، وورشة الإخراج الذي يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد.

المصرى اليوم

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